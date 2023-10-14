كتائب القسام: مجاهدونا عبروا السياج الفاصل شرق خانيونس وهاجموا العدو ودمروا 3 آليات عسكرية والاشتباك مستمر

المتحدث باسم حركة حماس في غزة حازم قاسم لـ "الجديد": سقط العديد من الشهداء في قطاع غزة والعدو تفاجأ بهجوم كتائب القسام والمعارك لازالت مستمرة وهناك قدرة للمقاومين بالدخول من الحدود الشرقية للقطاع