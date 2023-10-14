أمين المجلس النرويجي للاجئين: لا يمكن الطلب من مليون طفل ومدني النجاة بحياتهم في 24 ساعة فهذه جريمة حرب

بيان صادر عن الأمين العام لوزارة الخارجية هاني الشميطلّي بشأن عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى : تأديتنا للواجب الوطني في الخدمة العامة نمارسها حالياّ دون كلل