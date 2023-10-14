قمة للقادة الأوروبيين عبر الفيديو الثلاثاء المقبل لبحث النزاع بين فلسطين المحتلة وحماس
دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل عبر الفيديو، لبحث آخر تطورات النزاع المستمر بين حركة حماس وفلسطين المحتلة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المسؤول البلجيكي اليوم السبت في بيان "دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو، يوم الثلاثاء المقبل في 17 تشرين الأول الحالي. من الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا موقفنا المشترك، ويبلور مسار تحرك واضح ومحدد يعكس تعقيدات الوقت الراهن".