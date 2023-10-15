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عربي و دولي

عدوان اسرائيلي على مطار حلب وخروجه من الخدمة

2023-10-15 | 01:04
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عدوان اسرائيلي على مطار حلب وخروجه من الخدمة
عدوان اسرائيلي على مطار حلب وخروجه من الخدمة

نفذ العدو الإسرائيلي ليل امس عدواناً جوياً على مطار حلب الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري انه : "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة".

وأضاف المصدر: “إن هذا العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، كما أنه دليل واضح على أن هذا العدو الإرهابي لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو باعتدائه على المطارات المدنية يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وسورية خاصة”.

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عدوان اسرائيلي

مطار حلب

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