وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 300 فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وإصابة 800 آخرين في الساعات الـ24 الماضية جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة

وزير الخارجية الإيراني: إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة

وزير الخارجية الإيراني: إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة