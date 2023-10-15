موفد صيني يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للدفع من أجل وقف إطلاق النار في الاراضي المحتلة

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية في تقرير مصوّر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إن تشاي "سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وانعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام".

وقال تشاي للقناة الصينية إن "احتمال توسيع نطاق "النزاع" وامتداده إلى الخارج أمر مقلق جدا".

ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي امس الولايات المتحدة إلى "لعب دور بناء ومسؤول" في النزاع، وحض على "عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت ممكن لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق".

والتقى تشاي يوم الجمعة الماضي بممثلي الجامعة العربية في الصين، حيث قال إن بكين تدعم أن تلعب المنظمة الإقليمية "دورا هاما في القضية الفلسطينية"، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أن تشاي أبلغ التكتل أن بكين "ستبذل جهودا حثيثة لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها".