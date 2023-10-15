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وزارة الصحة في غزة: طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في نقل الضحايا نتيجة التدمير الهائل للأحياء السكنية
2023-10-15 | 02:37
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وزارة الصحة في غزة: طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في نقل الضحايا نتيجة التدمير الهائل للأحياء السكنية
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