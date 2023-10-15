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وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: يجب تقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن
جان عزيز لـ "وهلق شو": نتنياهو متمسك بمحاولة الترميم ومحكوم بالوقت وأميركا تحاول تأمين معادلة وهي القيام بعملية التوغل لحدود 10 كيلومتر للذهاب إلى طاولة المفاوضات والمشهد ضبابي حتى الآن
حسين أيوب لـ "وهلق شو": في ضوء ما يجري على الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنا في موقع الحياد وما يحدث عملياً هو جريمة متمادية بحضور مشهدية دولية ولم يصدر أي بيان حتى عن مجلس الامن حيال العدوان على غزة
حسين أيوب لـ "وهلق شو": في ضوء ما يجري على الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنا في موقع الحياد وما يحدث عملياً هو جريمة متمادية بحضور مشهدية دولية ولم يصدر أي بيان حتى عن مجلس الامن حيال العدوان على غزة
القناة ١٢ الإسرائيلية: نتنياهو دعا بايدن للقيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل
القناة ١٢ الإسرائيلية: نتنياهو دعا بايدن للقيام بزيارة تضامنية إلى إسرائيل
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2023-10-15 | 08:49
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وسائل إعلام العدو : اصابة خمسة جنود اسرائيليين بهجوم صاروخي على موقع للجيش في "حانيتا" بالجليل الغربي عند الحدود مع لبنان
وسائل إعلام العدو : اصابة خمسة جنود اسرائيليين بهجوم صاروخي على موقع للجيش في "حانيتا" بالجليل الغربي عند الحدود مع لبنان
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