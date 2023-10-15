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الرئاسة الفرنسية: ماكرون حذر في اتصال مع نظيره الإيراني من أي تصعيد أو توسيع للصراع ليشمل لبنان
2023-10-15 | 11:05
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون حذر في اتصال مع نظيره الإيراني من أي تصعيد أو توسيع للصراع ليشمل لبنان
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