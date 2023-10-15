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وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
2023-10-15 | 14:56
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وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
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وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية: سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأميركي
عربي و دولي
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الاجتماعية
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