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أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
2023-10-16 | 01:14
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أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
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أكثر من مئة شاحنة تنتظر التحرك من العريش للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
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