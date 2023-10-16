أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون الرياض وتل أبيب لإحياء مسار التطبيع

أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي سيتوجهون للشرق الأوسط في الأيام المقبلة لدعم مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل، بحسب وكالة "نوفوستي" .