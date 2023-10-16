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عربي و دولي

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون الرياض وتل أبيب لإحياء مسار التطبيع

2023-10-16 | 01:44
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أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون الرياض وتل أبيب لإحياء مسار التطبيع
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون الرياض وتل أبيب لإحياء مسار التطبيع

أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي سيتوجهون للشرق الأوسط في الأيام المقبلة لدعم مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل، بحسب وكالة "نوفوستي" .

وقال : "سنتوجه إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في الأيام المقبلة مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ".

مضيفا أن "السعي لتحقيق السلام والتطبيع بين السعودية وإسرائيل مستمر، وهناك رغبة لدى الجانبين للمضي قدما في جهود التطبيع".

وكانت وسائل إعلام مؤثرة قد أشارت إلى أن الرياض قررت تعليق عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل على خلفية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يزورون الرياض وتل أبيب لإحياء مسار التطبيع

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