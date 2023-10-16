مصادر مصرية تؤكد لرويترز دخول هدنة إنسانية حيز التنفيذ على رأس الساعة وحماس تنفي علمها

فارس الجميّل لـ"الجديد": الجانب الفرنسي طرح على ميقاتي عقد اجتماع مع النوّاب السُّنّة بحضوره لكنه اعتذر بسبب الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعدم رغبته في الدخول في أي اشكال نيابي