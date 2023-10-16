أ.ف.ب: بلينكن يعود الى إسرائيل اليوم بعد جولة عربية لحشد تأييد ضد حماس

يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الى إسرائيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحماس، وبعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد الحركة.