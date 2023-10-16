الخارجية الفلسطينية دانت جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية ألينوي وحملات التحريض العنصرية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد، وأدت إلى وفاة طفل فلسطيني (6 سنوات)، وإصابة والدته بجروح خطيرة، جراء عشرات الطعنات التي وجهها إليهما في ولاية ألينوي الأميركية.

كما دانت الخارجية في بيان صحافي، اليوم اوردته "وفا" "حملات التحريض، والاعتداءات، والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين، وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول".