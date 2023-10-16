بعد جولة في 6 دول عربية.. بلينكن يعود إلى الكيان الإسرائيلي

عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، إلى الكيان الإسرائيلي، لإستكمال محادثات بشأن حربه ضد حركة حماس، بعد جولة ومباحثات أجراها في 6 دول عربية.