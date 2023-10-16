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عربي و دولي

بعد جولة في 6 دول عربية.. بلينكن يعود إلى الكيان الإسرائيلي

2023-10-16 | 05:25
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بعد جولة في 6 دول عربية.. بلينكن يعود إلى الكيان الإسرائيلي
بعد جولة في 6 دول عربية.. بلينكن يعود إلى الكيان الإسرائيلي

عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، إلى الكيان الإسرائيلي، لإستكمال محادثات بشأن حربه ضد حركة حماس، بعد جولة ومباحثات أجراها في 6 دول عربية.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو في القدس، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وكانت جولة المسؤول الأميركي شملت كلا من الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.
ووصل بلينكن الكيان، الخميس، حيث التقى نتنياهو أيضاً ومسؤولين آخرين.
وحينها، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل حماية الكيان الإسرائيلي وتقديم المساعدات التي تحتاجها، مشيراً إلى أن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه".
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بعد جولة في 6 دول عربية.. بلينكن يعود إلى الكيان الإسرائيلي

عربي و دولي

أنتوني بلينكن

حماس

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