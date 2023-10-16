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عربي و دولي

إستشهاد 11 صحفياً في غزة.. وتحذيرات من "تعتيم إعلامي" على القطاع

2023-10-16 | 06:53
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إستشهاد 11 صحفياً في غزة.. وتحذيرات من &quot;تعتيم إعلامي&quot; على القطاع
إستشهاد 11 صحفياً في غزة.. وتحذيرات من "تعتيم إعلامي" على القطاع

إستهدف عشرات الصحفيين العاملين في قطاع غزة سواء مع وسائل إعلام محلية أو دولية، حيث أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الإثنين، أن 11 صحفياً إستشهدوا، وأكثر من 20 آخرين أصيبوا، منذ بداية عدوان الإحتلال المتواصل على قطاع غزة، في 7 من الشهر الجاري.

وذكر تقرير النقابة الصادر عن لجنة الحريات، أن الصحفيين الذين لقوا حتفهم في القطاع هم أحمد شهاب، محمد الصالحي، محمد فايز أبو مطر، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، إبراهيم لافي، سعيد الطويل، محمد جرغوث، أسعد شملخ، سلام ميمة، وحسام مبارك.
وأشارت في تقريرها إلى أن هناك صحفيين فُقدت آثارهم، وهما، المصور الصحفي نضال الوحيدي، والصحفي هيثم عبد الواحد.
ولفت إلى أن أكثر من 20 صحفياً أصيبوا بجروح، فيما تعرض نحو 20 منزلاً يملكه صحفيون للقصف، دُمر بعضها بالكامل والأخرى بشكل جزئي.
وقالت نقابة الصحفيين، إن نحو 50 مقراً ومركزاً لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف، منها، مكتب الوكالة الفرنسية، ووكالة معاً الإخبارية.
كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين في غزة تحسين الأسطل أنه تم تدمير غالبية المؤسسات الإعلامية في غزة، وقرابة 80 بالمئة من الصحفيين غادروا مدينة غزة نحو الجنوب في رفح وخان يونس ودير البلح، بسبب تهديدات الإحتلال.
وأضاف:"الآن مدينة غزة وشمال القطاع خارج التغطية الإعلامية وهو ما يشكل خطورة كبيرة، لأن جرائم حرب سيتم إرتكابها بدون تغطية وفي غياب لوسائل الإعلام".
 
إستشهاد 11 صحفياً في غزة.. وتحذيرات من "تعتيم إعلامي" على القطاع

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