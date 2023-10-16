نائب وزير الخارجية الروسي: خطر خروج الصراع في غزة عن السيطرة مرتفع

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن "خطر خروج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن السيطرة مرتفع".



جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأذرع الأمنية في البلاد، حيث طلب من المسؤولين إحاطته بالوضع في غزة، حيث تابع ريابكوف أن "التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي يميل إلى مزيد من الحدة"، وأضاف أن "لروسيا رعايا على طرفي الصراع".

وكان مساعد الرئيس بوتين يوري أوشاكوف قد شدد في وقت سابق على "ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات"، مؤكداً على أن "الهدف من أي مفاوضات سلام يجب أن يكون تنفيذ حل الدولتين الذي وافقت عليه الأمم المتحدة، والذي يتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".