بالفيديو -هروب اعضاء الكنيست ومعهم نتنياهو واخلاء جلستهم عقب إطلاق رشقة صواريخ من غزة وانطلاق صفارات الإنذار pic.twitter.com/rJnQZRBHgc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 16, 2023
بالفيديو -هروب اعضاء الكنيست ومعهم نتنياهو واخلاء جلستهم عقب إطلاق رشقة صواريخ من غزة وانطلاق صفارات الإنذار pic.twitter.com/rJnQZRBHgc
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن اللقاءات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ لم تتقيد يوما بالرسميات، واتسمت بتلقائيتها وصدق مشاعرها، بحسب "روسيا اليوم".