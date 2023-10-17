جيش الإحتلال يتحدث عن "وضع غزة بعد الحرب"



قال متحدث بإسم جيش الإحتلال، الثلاثاء، إن "وضع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر سيكون قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي".

وقال المتحدث: "رداً على سؤال حول ما إذا كانت "إسرائيل" ستحتل القطاع بالكامل لدينا كل التصورات النهائية".

وأضاف: "يناقش مجلس الوزراء أيضاً الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر. هذه أيضاً قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

وقال هغاري إن "الجيش عرض خطة عمل على مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل".

وأوضح أن "غزة لها حدود مع دول أخرى. لذا عندما نقول أشياء تتعلق بالوضع النهائي فإن هذه الأشياء ستجمع بين أوامر المستوى السياسي والجيش".