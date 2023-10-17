الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
09:17
بالفيديو - فلسطيني يبحث عن أطفاله وسط الركام بعد غارة إسرائيلية
09:16
حزب الله: قمنا باستهداف موقع زرعيت والصدح وجل الدير والمالكي وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة
05:59
مبيعات الهواتف الذكية تواصل إنخفاضها عالمياً
04:42
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المُقبلة؟
02:50
تلقى مخالفة مرورية بـ 1.4 مليون دولار
عربي و دولي
قصف معاد يستهدف خراج بلدة رميش .. لمتابعة البث المباشر:
2023-10-17 | 06:28
A-
A+
قصف معاد يستهدف خراج بلدة رميش .. لمتابعة البث المباشر:
مقالات ذات صلة
قاسم قاسم : ما يحصل في جنوب لبنان ما زال يخضع لقواعد الإشـتباك
مراسل الجزيرة: استهداف موقع عسكري إسرائيلي مقابل بلدة مركبا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان
بالفيديو - قصف معاد يستهدف خراج بلدة رميش على مقربة من مراكز تابعة للجيش اللبناني في "أبو شنان"
قصف معاد يستهدف خراج بلدة رميش .. لمتابعة البث المباشر:
عربي و دولي
رميش
جنوب لبنان
العودة الى الأعلى
كتائب القسام: قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على مجازر الإحتلال بحق المدنيين
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:10
الجزيرة: هجمات صاروخية تستهدف تل أبيب وضواحيها بما فيها مطار بن غوريون
12:10
الجزيرة: هجمات صاروخية تستهدف تل أبيب وضواحيها بما فيها مطار بن غوريون
11:54
"الجزيرة": سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب وضواحيها
11:54
"الجزيرة": سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب وضواحيها
11:51
وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يشن غارات عنيفة على مناطق عدة بحيّي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة ووقوع شهداء وجرحى
11:51
وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يشن غارات عنيفة على مناطق عدة بحيّي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة ووقوع شهداء وجرحى
يحدث الآن
محليات
12:12
الوكالة الوطنية : مسيرة إسرائيلية معادية اطلقت صاروخين بإتجاه نقطة بالقرب من "تل النحاس" شمال بلدة كفركلا
عربي و دولي
12:10
الجزيرة: هجمات صاروخية تستهدف تل أبيب وضواحيها بما فيها مطار بن غوريون
عربي و دولي
11:54
"الجزيرة": سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب وضواحيها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-10-16
وزيرة الخارجية الكندية : على الكنديين المتواجدين في لبنان أن يغادروه طالما ان الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة
09:16
حزب الله: قمنا باستهداف موقع زرعيت والصدح وجل الدير والمالكي وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة
2023-10-04
ستيفاني عطالله تثير الشكوك حول نهاية كريستال.. وثقت لحظات مع محمود نصر
10:43
أول تعليق من غادة عادل على خبر زواج طليقها مجدي الهواري
2023-10-16
طليق غادة عادل يحتفل بزفافه بحضور أبنائه
05:20
وزير الخارجية التركي عقب لقائه بوحبيب: تناولنا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية وتحديداً منع توسع الأحداث في المنطقة
بالفيديو
بالفيديو
11:41
أبو عماد الرفاعي : هذه هي العوامل التي ساهمت في تأخر التوغّل البري
11:29
أبو عماد الرفاعي : الأمور تتدحرج.. ولهذا السبب الأميركي يحشد الآن في المنطقة
10:44
ثوار 17 تشرين ينظمون وقفة في ساحة الشهداء وسط بيروت لاحياء الذكرى الرابعة للانتفاضة
10:31
آخر التطورات والمستجدات الامنية عند الحدود مع فلسطين المحتلة
09:41
قاسم قاسم : ما يحصل في جنوب لبنان ما زال يخضع لقواعد الإشـتباك
05:36
كيف يبدو المشهد جنوب لبنان؟
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:00
بيان لقوى نواب المعارضة: لا للحرب
محليات
05:00
بيان لقوى نواب المعارضة: لا للحرب
فن
04:33
جورج خباز يودع جيزيل خوري بصورة وكلمات مؤثرة
فن
04:33
جورج خباز يودع جيزيل خوري بصورة وكلمات مؤثرة
محليات
16:49
بالفيديو - مشاهد لاستهداف حزب الله دبابة إسرائيلية في تلة الجرداح الحدودية
محليات
16:49
بالفيديو - مشاهد لاستهداف حزب الله دبابة إسرائيلية في تلة الجرداح الحدودية
محليات
09:11
طيران الشرق الأوسط: نقلنا 5 طائرات تابعة لنا لمطار اسطنبول كخطوة احترازية
محليات
09:11
طيران الشرق الأوسط: نقلنا 5 طائرات تابعة لنا لمطار اسطنبول كخطوة احترازية
محليات
16:31
بالفيديو - رئيسة التحرير في وكالة رويترز تطالب "إسرائيل" بتحقيق سريع وشفاف في "مقتل" المصور عصام عبد الله
محليات
16:31
بالفيديو - رئيسة التحرير في وكالة رويترز تطالب "إسرائيل" بتحقيق سريع وشفاف في "مقتل" المصور عصام عبد الله
عربي و دولي
15:08
خالد مشعل: من بين الأسرى لدينا جنود من رتب عسكرية عالية من فرقة غزة
عربي و دولي
15:08
خالد مشعل: من بين الأسرى لدينا جنود من رتب عسكرية عالية من فرقة غزة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023