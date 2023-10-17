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عربي و دولي

ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها"

2023-10-17 | 05:39
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ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك &quot;أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها&quot;
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلال مؤتمر صحافي في تيرانا أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط عندما تكون هناك "أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة جدا ينبغي اتخاذها هناك"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال : "سأواصل المشاورات والمناقشات لكن رغبتي هي التمكن من السفر حين نكون قد حصلنا على اتفاق ملموس، سواء بشأن عدم التصعيد او حول المسائل الإنسانية"، موضحا أنه "قد يتمكن من التوجه الى هناك ربما في الأيام المقبلة أو في الأسابيع المقبلة".
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عربي و دولي

ايمانويل ماكرون

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