تركيا.. 37 مليار دولار لتغطية أضرار الزلزال بموازنة 2024

خصصت تركيا 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال وإحتياجات السكان في المنطقة، بحسب ما قاله جودت يلمظ، نائب الرئيس التركي، الثلاثاء.