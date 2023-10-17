كبير مستشاري نتنياهو: الاجتياح البري سيؤدي إلى خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية وخسائر كبيرة في غزة

كبير مستشاري نتانياهو: الاجتياح البري سيؤدي إلى خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية وخسائر كبيرة في #غزة#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #إسرائيل pic.twitter.com/ymrZj1jw77
— قناة الحرة (@alhurranews) October 17, 2023
كبير مستشاري نتانياهو: الاجتياح البري سيؤدي إلى خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية وخسائر كبيرة في #غزة#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #إسرائيل pic.twitter.com/ymrZj1jw77
حماس: استهداف الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لمذابح الاحتلال الوحشية في قطاع غزة والذي أدّى إلى استشهاد ستة عشر وإصابة العشرات منهم؛ هو جريمة موصوفة، ومخالَفة صارخة لكل قواعد الحروب التي تؤكّد على حماية الصحفيين