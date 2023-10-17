مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة: الوضع خرج عن السيطرة تماما في كل مستشفيات القطاع

الطبيب غسان ابو ستة من مستشفى الشفاء في غزة لـ"الجديد" : هناك قرار باعدام سكان قطاع غزة واذا لم يتوقف القصف الاسرائيلي وفتح ممر انساني لدخول مساعدات فان القطاع الصحي في القطاع سينهار خلال اسبوع