الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوبي فطاع غزة

جنبلاط بعد لقائه ميقاتي : كنا نأمل ان يخرج هذا الظرف رئيس جمهورية وسنبقى الى جانب الرئيس ميقاتي في كل الجهود التي يقوم بها على امل ان لا نستدرج الى الحرب