بالفيديو - وقفة احتجاجية أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في إسطنبول تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

وقفة احتجاجية أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في #إسطنبول بتركيا تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في #مستشفى_الأهلي_المعمداني في #غزة pic.twitter.com/WIKae3401U
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 17, 2023
وقفة احتجاجية أمام سفارة الكيان الإسرائيلي في #إسطنبول بتركيا تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في #مستشفى_الأهلي_المعمداني في #غزة pic.twitter.com/WIKae3401U
وزير الخارجية البريطاني: تدمير المستشفى الأهلي خسارة فادحة في الأرواح وحماية المدنيين تأتي في المقام الأول وسنعمل مع حلفائنا لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة