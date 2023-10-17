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عربي و دولي

العاهل الأردني يستنكر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال : المنطقة ذاهبة نحو كارثة لا تحمد عقباها

2023-10-17 | 16:48
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العاهل الأردني يستنكر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال : المنطقة ذاهبة نحو كارثة لا تحمد عقباها
العاهل الأردني يستنكر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال : المنطقة ذاهبة نحو كارثة لا تحمد عقباها

العاهل الأردني يستنكر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال : المنطقة ذاهبة نحو كارثة لا تحمد عقباها

عبر الملك الاردني عبدالله الثاني عن إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها الكيان الاسرائيلي اليوم بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة.
واعتبر العاهل الاردني أن هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وحذر الملك الاردني من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.
وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء، مترحما على أرواحهم، مؤكداً أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.
العاهل الأردني يستنكر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال : المنطقة ذاهبة نحو كارثة لا تحمد عقباها

عربي و دولي

الاردن

غزة

مستشفى الاهلي المعمداني

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