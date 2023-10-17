بالفيديو- تظاهرة في العاصمة الليبية #طرابلس تضامنا مع #غزة والمقاومة وتنديدا بالمجازر الاسرائيلية pic.twitter.com/mW1LYHVTml
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 17, 2023
بالفيديو- تظاهرة في العاصمة الليبية #طرابلس تضامنا مع #غزة والمقاومة وتنديدا بالمجازر الاسرائيلية pic.twitter.com/mW1LYHVTml
بالفيديو - مستشفى الأهلي المعمداني في غزة .. هكذا بدا صباح اليوم جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي امس فيه
يديعوت احرونوت: الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة يمكن أن يمس بشكل خطير بالشرعية الدولية لعملية كبيرة ضد القطاع