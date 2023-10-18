نتنياهو: مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق

دان البطاركة والأساقفة والكهنة كما العلمانيون من بلدان الشرق الأوسط المشاركون في أعمال السينودس في روما العملية الإجرامية على المستشفى المعمداني في غزة التي أوقعت مئات القتلى والجرحى. وإنهم يصلّون من أجل راحة نفوس الضحايا وعزاء أهلهم وشفاء الجرحى ويضرعون إلى الله كي يمسّ الضمائر لوقف هذه الحرب المدمّرة وسواها وإحلال السلام بين الشعوب.



