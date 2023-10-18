قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال إجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم الأربعاء، إنه "يتوجب على المجتمع الدولي إتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين في غزة".
دان البطاركة والأساقفة والكهنة كما العلمانيون من بلدان الشرق الأوسط المشاركون في أعمال السينودس في روما العملية الإجرامية على المستشفى المعمداني في غزة التي أوقعت مئات القتلى والجرحى. وإنهم يصلّون من أجل راحة نفوس الضحايا وعزاء أهلهم وشفاء الجرحى ويضرعون إلى الله كي يمسّ الضمائر لوقف هذه الحرب المدمّرة وسواها وإحلال السلام بين الشعوب.