الاحتلال يحاول تزوير الوقائع ..."الموساد" ينشر فيديو قديم لضرب المستشفى

نشر حساب رسمي تابع لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في منصة "إكس" مقطع فيديو زعم فيه أنه لصاروخ فاشل أطلقته حركة الجهاد وأصاب مستشفى الاهلي المعمداني.

وقد تبين من خلال البحث على مواقع الانترنت ان العدو الاسرائيلي قام بعملية تضليل وكذب متعمدة لتبرئة نفسه من المجزرة التي ارتكبها ، اذ كشفت محركات البحث أن المقطع قديم ويعود إلى شهر آب من العام الماضي.

و كان العديد من المحللين في كيان الإحتلال وحسابات أخرى رسمية نشرت الفيديو المزيف على أنه من قصف مستشفى المعمداني، فيما بينت حسابات أنه قديم وغير صحيح.