بوتين: إستهداف مستشفى المعمداني في غزة كارثة وإشارة على ضرورة وقف الصراع

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يكون "إستهداف مستشفى المعمداني في غزة بمثابة إشارة جادة لضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة".

وأضاف بوتين: "ندعو دائماً إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تتبناه روسيا دائماً، وهي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى السلام العادل والشامل وطويل الأمد".



مما قاله بوتين اليوم:



- إن ما يحدث في غزة مأساوي، ويجب أن يتوقف.

- هذه كارثة وإشارة على ضرورة وقف الصراع.

- لدي إنطباع بأن الأطراف الرئيسية لا تريد أن يتفاقم الصراع بين "إسرائيل" وفلسطين.

- نأمل أن يكون حادث إستهداف المستشفى في غزة بمثابة إشارة لإنهاء الأزمة.