وزير الخارجية التركي: يجب أن يتحقق وقف غير مشروط لإطلاق النار.. ولا شي يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن "لا شي يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وحرمانه من الوقود والماء والغذاء".