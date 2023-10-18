وزير الخارجية التركي: يجب أن يتحقق وقف غير مشروط لإطلاق النار.. ولا شي يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال قمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن "لا شي يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني وحرمانه من الوقود والماء والغذاء".
وأضاف فيدان: "الفلسطينيون في عذاب مستمر ويواجهون الموت المحقق"، معتبراً أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل والدائم ولا سلام دون الشعب الفلسطيني".
وتابع: "يجب أن يتحقق وقف غير مشروط لإطلاق النار، وإرتكاب "إسرائيل" للفظاعات لا يواجه بالعقاب اللازم".