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عربي و دولي

مخاوف من "قنبلة واعتداءات".. إخلاء 6 مطارات في فرنسا

2023-10-18 | 08:28
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مخاوف من &quot;قنبلة واعتداءات&quot;.. إخلاء 6 مطارات في فرنسا
مخاوف من "قنبلة واعتداءات".. إخلاء 6 مطارات في فرنسا

أخليت 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا، الأربعاء، بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات" كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

حيث أعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الأربعاء أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من "وجود قنبلة".

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

وقال المطار "فرق أمنية موجودة في المكان".

فيما نقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون الأربعاء بسبب إنذارات أمنية.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظرا "للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان".

مخاوف من "قنبلة واعتداءات".. إخلاء 6 مطارات في فرنسا

عربي و دولي

فرنسا

باريس

ليل

مطارات فرنسا

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