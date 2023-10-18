بايدن: "إسرائيل" وافقت على دخول مساعدات إلى غزة

وشدد بايدن على أنه "لا شيء أهم من إعادة الرهائن في غزة.. حملت رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم".هنا أبرز ما قاله بايدن خلال الكلمة:- "إسرائيل" تم تأسيسها لكي تكون دولة آمنة لليهود في العالم ولابد أن تبقى كذلك.- لدينا مسؤولية حيال أمن "إسرائيل" وسنبقى على دعمنا لها وسنسعى ألا تتوسع رقعة النزاع.- ما حدث في 7 أكتوبر يذكّرنا بـ11 سبتمبر.- يجب تحقيق العدالة وأعرف أن هناك أثماناً في زمن الحرب ويجب أن يكون هناك وضوح في الأهداف.- حركة حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، بل تستخدم المدنيين كغطاء ونشعر بالحزن لقصف المستشفى.- سنرسل مساعدات للمدنيين بغزة عبر مصر وطلبت من "إسرائيل" التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن.- على الإرهابيين أن يفهموا أهمية الأرواح البشرية ولا يجب أن نسمح لهم بالإنتصار.- الشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير أيضاً.- يجب أن يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني بكرامة وهذا يعني حل الدولتين.