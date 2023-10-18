الصين تعرب عن صدمتها إزاء فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار برازيلي بشأن غزة

وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، اليوم الأربعاء، خلال إجتماع مجلس الأمن الدولي، إن "بكين تشعر بصدمة وخيبة أمل بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار إقترحته البرازيل يتعلق بالتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين".ولفت جون إلى أن ا"لقرار الروسي، الذي فشل مجلس الأمن في تمريره قبل أيام، كان يهدف لحماية المدنيين، وقد أيدته العديد من الدول"، مضيفا: "صوتوا أيضاً ضد مشروع القرار، الذي قدمته البرازيل".وتابع: "لم يبد أي طرف أي إعتراض على مشروع القرار في الساعات الماضية مما جعلنا نأمل في تمريره، لكن ما حدث مثّل صدمة بالنسبة لنا".وصوتت الولايات المتحدة الأميركية ضد مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن إلغاء الأمر الإحتلال بإجلاء سكان قطاع غزة.كما إمتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، بينما صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالحه.وتضمن مشروع القرار الذي تم رفضه إدانة قصف المستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 471 شهيداً و314 مصاباً.