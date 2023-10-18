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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب للمرة الرابعة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
2023-10-18 | 15:17
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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب للمرة الرابعة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
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