لافروف: خطر الحرب الإقليمية مرتفع ولا لوم على إيران





قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن خطر تصاعد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية، كما ذكرت وكالة "تاس".



ورفض لافروف محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء، وشدد على أن روسيا تعتبر هذه المحاولات، استفزازية.



أضاف في حديث للصحافيين: "أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة، هو أمر جدي للغاية".



وتابع : "نلاحظ محاولات إلقاء اللوم في كل شيء على إيران ونعتبرها استفزازية تماما. أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".