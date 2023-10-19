بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور مساعدات لغزة



أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، بحسب وكالة "فرانس برس".



وقال للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل: "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".



أضاف بايدن خلال توقف الطائرة الرئاسية في ألمانيا أثناء رحلة العودة إلى واشنطن: " أن هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأن الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات"، مشيرا إلى أن "إصلاح الطريق سيتم الخميس وسيستغرق حوالي ثماني ساعات".



وأوضح أن "الأمم المتحدة ستوزع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، وأن دخول دفعة ثانية يتوقف على كيف ستسير الأمور".



وقال :"نريد إدخال أكبر عدد ممكن من الشاحنات. أعتقد أن هناك حوالي 150 شاحنة".



وأشاد بايدن بـ "تعاون السيسي التام"، مؤكدا أنه "يستحق الكثير من التقدير على ما يقوم به".



وشدد الرئيس الأميركي على "أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة"، مؤكدا للصحافيين أنه كان "صريحا جدا مع الإسرائيليين" في ما يتعلق بهذا الموضوع.