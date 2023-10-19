إستشهاد قائد الأمن الوطني في غزة وعائلته بقصف الإحتلال

علاء جليلاتي لـ "هنا بيروت": الإنجازات من قبل الشعوب العربية سوف تأتي تباعاً في قادم الأيام وأحد أسباب تأجيل التوغّل البري في غزة الخوف من القوة التي يمتلكها حزب الله