مكتب سوناك يعلن أنه سيتوجه إلى السعودية في وقت لاحق اليوم

عبد اللهيان: ما كان يتناول حول الاخبار والانباء حول تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني المزيف اليوم وفي هذه الظروف الجديدة التي تعيشها فلسطين والمنطقة ارى انه قد ازيح عن الطاولة