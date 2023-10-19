وزير خارجية العراق: ندعو للوقوف في وجه خطة ترحيل أهالي غزة

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للوقوف في وجه خطة ترحيل أهالي قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" أضاف حسين أن "موقف بلاده واضح بشأن العدوان على غزة وتدعو إلى إيصال المساعدات لأهالي القطاع".

وأشار إلى أن "بغداد مستمرة في اتصالاتها مع أطراف عدة على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن الوضع في غزة"، وأكد أن "الأولوية حاليا وقف العدوان على قطاع غزة وإيصال المساعدات لسكانه".

ولفت وزير الخارجية إلى أن "لدى الدول العربية آليات عدة لوقف العدوان، منها العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".

ورأى حسين أن "دعم الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره يحتاج إلى دعم عربي وإسلامي ودولي"، وقال إنه "إذا توسعت ساحة الحرب في غزة إلى مناطق أخرى يجب أن نقلق على العراق والمنطقة كلها"، وفق تعبيره.