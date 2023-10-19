مستشار رئيس "تيار الكرامة" علاء جليلاتي لـ "هنا بيروت": الضغوط الدولية التي تتعرض لها أميركا لوقف الحرب في غزة تتعاظم وولي العهد السعودي أسمع الطرف الأميركي كلاماً حول وجوب إدانة جرائم "إسرائيل"