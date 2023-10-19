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عربي و دولي

عبد اللهيان قبيل مغادرته جدة: المنطقة باتت بمثابة برميل بارود

2023-10-19 | 13:03
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عبد اللهيان قبيل مغادرته جدة: المنطقة باتت بمثابة برميل بارود
عبد اللهيان قبيل مغادرته جدة: المنطقة باتت بمثابة برميل بارود

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبيل مغادرته مدينة جدة الى ان "المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد يتفجر في أي لحظة".

 وقال عبد اللهيان من مدينة جدة السعودية حيث حضر اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي: "تمر المنطقة بظروف حساسة وخطيرة للغاية، المنطقة باتت بمثابة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة، نأمل أن تتوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ".

وأشار إلى "اتفاق منظمة التعاون على ضرورة وقف العدوان والجرائم الإسرائيلية". وعبر عن "انتقاد المنظمة لزيارة بايدن إلى إسرائيل ولقائه بمجرم حرب لدعمه وذلك بعد استهداف المستشفى في غزة ومقتل أكثر من ألف فلسطيني".

واعتبر عبد اللهيان "تصريح بايدن بسماح 20 حاوية من المساعدات الانسانية للدخول إلى غزة مهزلة نظرا لاحتياجات سكان غزة الكبيرة إلى هذه المساعدات".

 وأكد أن "سماح بايدن بدخول 20 حاوية مساعدات يأتي للتغطية على لقائه بمجرم حرب".

عبد اللهيان قبيل مغادرته جدة: المنطقة باتت بمثابة برميل بارود

عربي و دولي

عبد اللهيان

جدة

السعودية

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