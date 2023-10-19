شبكة CNN عن مسؤولين اميركيين: الصواريخ التي اعترضتها السفينة الحربية الأميركية أطلقها الحوثيون ولم يتضح بعد هدف الصواريخ لكن يعتقد أنها كانت تستهدف المدمرة "يو إس إس كارني"