البنتاغون: المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ اطلقت من اليمن ... ربما كانت موجهة نحو "اسرائيل"

واضاف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصورايخ، لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في إسرائيل".

وأكد رايدر أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية.

وأضاف رايدر أن القوات الأميركية تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق، كما تم استهداف قاعدة أميركية في سوريا بمسيّرة تم تدميرها ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف.

وتابع المتحدث "سنظل يقظين تجاه أي تهديدات محتملة أخرى"، مشددا "لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس".

وأوضح "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بعد الهجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا.