انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس شرقي طولكرم بعد اشتباكات مع المقاومين استمرت 27 ساعة

بسبب الإشتباه بحدث أمني.. طُلب من سكان مستوطنات المنارة ومسكاف عام ووكفار غلادي الدخول الى اماكن محصنة

بسبب الإشتباه بحدث أمني.. طُلب من سكان مستوطنات المنارة ومسكاف عام ووكفار غلادي الدخول الى اماكن محصنة