مبعوث الصين للشرق الأوسط يطالب بضمانات لحقوق الفلسطينيين

ووصل تشاي يوم امس إلى قطر محطته الأولى من جولة في المنطقة، حيث جدد التأكيد مع نظيره الروسي ميخائيل بوجدانوف على تضافر جهود بكين وموسكو للمساعدة في تهدئة أزمة غزة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن تشاي القول بعد لقاء بوجدانوف إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الأزمة.

وقال تشاي "إن السبب الأساسي للوضع الحالي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو عدم وجود ضمان للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وسبق أن قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه رغم إدانته "لكل الأعمال التي تلحق الأذى بالمدنيين" فإن "تصرفات إسرائيل تجاوزت نطاق الدفاع عن النفس".

وقال تشاي في قطر إن الصين مستعدة لمواصلة الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتهدئة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

ولم تعلن وزارة الخارجية الصينية حتى الآن تفاصيل خط سير رحلة تشاي.