وزير الخارجية السعودي: نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والوصول إلى حل دائم

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح

بسبب الإشتباه بحدث أمني.. طُلب من سكان مستوطنات المنارة ومسكاف عام ووكفار غلادي الدخول الى اماكن محصنة